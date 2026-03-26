22 نزالاً و3 ألقاب في بطولة «محاربي الإمارات» بالعين



تنطلق الجمعة منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بصالة الخبيصي في مركز العين للمعارض والمؤتمرات على مدار يومين، من خلال النسختين العربية 68 والدولية 69، والتي تشهد مشاركة 44 مقاتلاً ومقاتلة يخوضون 22 نزالاً، تتضمن 3 ألقاب.



وكشفت اللجنة المنظمة تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق العين روتانا، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، الجهة المنظمة، برعاية هيئة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.



وأكد فؤاد درويش أن البطولة تواصل ترسيخ حضورها العالمي بنجاح، مشيراً إلى أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة الإمارات وقدرتها على تنظيم أبرز الفعاليات الرياضية باحترافية عالية، كما تعزز من انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتوفر منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقلها، مع حرص اللجنة المنظمة على تقديم نزالات قوية تواكب تطلعات الجماهير، وتدعم تطور اللعبة إقليمياً وعالمياً.



وتنطلق غداً منافسات النسخة العربية بإقامة 12 نزالاً بمشاركة 24 مقاتلاً من 9 دول، فيما تقام يوم السبت النسخة الدولية التي تتضمن 10 نزالات بمشاركة 20 مقاتلاً يمثلون 13 دولة.

ويشهد الحدث الرئيسي للنسخة العربية مواجهة مرتقبة بين المغربي اكزافير علاوي والفلسطيني راني سعدة على لقب وزن الديك، إلى جانب نزال مشترك يجمع المصري ميسرة محمد والمغربي بدر عاطف.



أما النسخة الدولية، تشهد مواجهات قوية أبرزها نزال تحديد بطل وزن الذبابة بين الأذربيجاني أساف شورباروف والبرازيلي أدريانو راموس، إضافة إلى مواجهة البرازيلي كايو ماتشادو والروسي موغامد توكالفوف على لقب الوزن الخفيف.