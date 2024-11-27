نجاح كبير لبطولة الإمارات للكيك بوكسينغ

اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ التي أقيمت على مدار 3 أيام في أبوظبي، وسط تنافس 650 مشاركاً من 41 نادياً، في واحدة من أكبر المشاركات في مسابقات الكيك بوكسينغ على مستوى الدولة.

حضر ختام منافسات البطولة طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ.

وتصدر الترتيب العام في بمسابقتي (البوينت فايت) و(الكيك لايت) نادي تايغر برصيد 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و7 برونزيات، وحل بالمركز الثاني نادي النصر برصيد 10 ميداليات ذهبية و12 فضية و12 برونزية، فيما جاء بالمركز الثالث نادي الخليج برصيد 9 ميداليات ذهبية و7 فضيات و3 برونزيات.

وثمن عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ الدعم والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة لاتحاد اللعبة الذي يولي أهمية كبرى لتطوير اللعبة والنهوض بها من خلال البرامج والمبادرات والمسابقات الرامية لتحقيق التقدم والازدهار لمسيرتها، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة والمكتسبات المهمة التي حققتها البطولة تعد دلالة واضحة على التطورات التي تحققها اللعبة في الآونة الأخيرة.

وأعرب عبدالله النيادي عن فخره بالمشاركة الكبيرة والمكتسبات المهمة التي حققتها البطولة، والتي تمثل دلالة مهمة على التطورات التي تحققها اللعبة في الآونة الأخيرة.

وقال: «حريصون على مواصلة دعم خطط تطوير الكيك بوكسينغ، وتوسيع قاعدة الممارسين لها ورفع المستويات الفنية، والعمل على تهيئة كافة عوامل النجاح، تمهيداً لاحتضان بطولة العالم للكيك بوكسينغ 2025، مؤكداً أن بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ سجلت مشاركة قياسية وتفاعلاً غير مسبوق، ما يمثل دعماً مهماً لبرامجنا التطويرية، مشيداً بالشراكة المثمرة مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ (الواكو) التي تسهم بتعزيز نجاحات اللعبة.

وتوجه عبدالله النيادي في الختام بالشكر لجميع الأندية واللاعبين لدورهم الكبير في تحقيق النجاح المميز للبطولة، مشيداً بالحضور الجماهيري الذي أثرى مشوار البطولة، مثنياً على دور الكوادر التحكيمية التي أشرفت على إدارة نزالات البطولة والشكر موصول لجميع من أسهم في نجاح الحدث».