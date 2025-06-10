نجاح كبير للنسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه

شهدت بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه نجاحاً كبيراً ومميزاً في نسختها الأولى التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه بالتعاون مع أكاديمية مينتور الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 280 لاعباً ولاعبة مثلوا 13 فريقاً من بينها 3 أندية حكومية و9 أكاديميات رياضية خاصة من مختلف إمارات الدولة تنافسوا في مسابقات الكاتا والكوميتيه بمختلف الفئات العمرية، في صالة نادي شباب الأهلي دبي. ويأتي تنظيم بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم الموهوبين في مختلف المجالات.

وتوج الفائزين اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

وأعرب اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عن فخره بنجاح البطولة ومستوى التنظيم والمشاركة، مشدداً على أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في نشر رياضة الكاراتيه وتعزيز مكانتها، ولا سيما أنها تُعد من أقدم رياضات الدفاع عن النفس التي تمارس في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وأكد الرزوقي، أن اتحاد الإمارات للكاراتيه سيواصل دعم هذه البطولات النوعية، لما لها من دور مهم في رعاية وصقل المواهب الناشئة، موجهاً بتوفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لتطوير الحدث في نسخه المقبلة.

من جانبه، أكد أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أهمية هذه البطولات في تعزيز البرامج التنموية للمواهب الرياضية في جميع الألعاب، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 260 لاعباً ولاعبة في النسخة الأولى في بطولة الكاراتيه تعكس نجاح الحدث وتعد مؤشراً إيجابياً لتوسع البطولة مستقبلاً، كما أشاد بالمستوى الفني المتميز الذي شهدته البطولة، مؤكّداً أنها كانت منصة مثالية لاكتشاف مواهب واعدة تشكل ركيزة أساسية للمنتخبات الوطنية المستقبلية.

بدوره، أوضح معتز السلام، مدير البطولة ومنسق برنامج رعاية الموهوبين في اتحاد الإمارات للكاراتيه، أن تنظيم الحدث شهد تحديات خاصة في التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة، مؤكداً أنه تم اختيار نخبة من اللاعبين المتميزين في فئات البراعم، الأشبال، الناشئين، والشباب من المواطنين والمقيمين، ومن أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار: حمزة عبدالسلام، راشد الحجاج، فيصل الخالدي، سيف القايدي، وخليفة الكندي.

شهدت البطولة أيضاً مشاركة فئة أصحاب الهمم، في بادرة تعكس حرص اللجنة المنظمة على دمج جميع فئات المجتمع في الفعاليات الرياضية، وتعزيز قيم الشمول والتكافؤ في الرياضة.