«الكاراتيه» يستعرض استعدادات الدوري العالمي للشباب في الفجيرة



استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه استعدادات استضافة بطولة الدوري العالمي لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة في إمارة الفجيرة بين 20 و23 فبراير 2025 بمشاركة ما يقرب من 3000 رياضي من لاعبين ومدربين وإداريين وأعضاء الوفود من 100 دولة، وأوصى المجلس بتشكيل فرق عمل للتجهيز للبطولة مع لجان الاتحاد الدولي للكاراتيه.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه الذي عقد أمس الأحد بمقر الاتحاد بدبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس الإدارة راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، المهندس مروان سنكل النائب الثاني، المهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام، د. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، محمد حربوك الشحي المدير المالي، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وبحضور كل من الخبيرين محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري المدير الفني للاتحاد.



وهنأ المجلس د. عبد الله البادي على صدور كتابه الجديد (القيادة الحديثة) واطلع على آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي ستقام بالشارقة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر الشهر المقبل، كما تمت مناقشة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، كما تمت مناقشة مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للكاراتيه في الأردن خلال الفترة من 24 ـ 29 ديسمبر المقبل.