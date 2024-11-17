شباب الأهلي والشارقة يتألقان في كأس الإمارات للكاراتيه

اختتمت، أول من أمس، بطولة كأس الإمارات للكاتا فردي التي أقيمت في فئات مختلفة شملت الناشئين والناشئات والشباب والآنسات تحت 21 سنة والرجال والسيدات في صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 أندية.

وتألق شباب الأهلي بإحرازه 16 ميدالية ملونة في مختلف الفئات منها 4 ذهبيات، وكذلك نادي الشارقة للألعاب الفردية بحصوله على 12 ميدالية ملونة منها 6 ذهبيات، وحققت شرطة دبي 7 ميداليات ملونة، وتوزعت باقي الميداليات بين أندية الشارقة للمرأة وكلباء الرياضي والذيد وطارق طوروسيان.

شهدت البطولة منافسات قوية في فئات الآنسات والسيدات والشباب والرجال فاق التوقعات ووسط تألق كبير من جميع اللاعبين واللاعبات وسينتظر الجميع إعلان أبطال الكؤوس للبطولة لكل فئة عمرية بعد انتهاء جولات الكوميتيه.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية،

وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه أمين عام اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.