برونزية لكاراتيه الإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي



أحرز نجم منتخب الإمارات للكاراتيه رضا مسعودي الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه وزن تحت 84 كجم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في الرياض، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل رياضة الكاراتيه الإماراتية الزاخر بالإنجازات.



وقدم مسعودي أداءً قوياً ومميزاً منذ انطلاق المنافسات، حيث تجاوز عدداً من أبرز اللاعبين في البطولة، قبل أن يختتم مشاركته ببرونزية مستحقة أكدت جاهزيته الفنية والبدنية، ومستوى تطور لاعبي الإمارات في اللعبة.



وأشاد اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بالنتيجة المشرفة، مؤكداً أنها تعكس العمل المنظم والتخطيط السليم لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة.



وقال: «فخورون بأبطالنا الذين يمثلون الوطن بأفضل صورة، وهذه الميدالية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من النجاحات. ونعد بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة».



من جانبه، أعرب راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، عن اعتزازه بأداء اللاعب، قائلاً: «النتيجة تعطينا دافعاً قوياً لمواصلة العمل لتحقيق إنجازات أكبر، وما تحقق اليوم هو ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين».