الرزوقي وإسبينوس يزوران بعثة منتخب الكاراتيه في بطولة التضامن الإسلامي



قام اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بزيارة منتخب الإمارات للكاراتيه المشارك في بطولة التضامن الإسلامي، والمقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بمقر إقامة الوفود الرياضية في القرية الرياضية.



ورافق اللواء الرزوقي في الزيارة كل من أنطونيو إسبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ود. إبراهيم القناص، رئيس اتحاد غرب آسيا والاتحاد العربي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بحضور محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب أعضاء البعثة الإدارية والفنية.



ويضم منتخب الكاراتيه كلاً من أحمد سالم باصليب، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه مدير المنتخبات، والمدربين نادر بيجي ووحيد حسيني، إلى جانب اللاعبين كريم رامي فوزي، شيخة اليافعي، حوراء العجمي، رضا مسعودي، وعمر نبيل الشلتوني.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص اللواء الرزوقي على دعم منتخب الإمارات للكاراتيه وفرق العمل المساندة له، وتعزيز أواصر التعاون مع الاتحادات الدولية والقارية، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة الإماراتية وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف المحافل الدولية.