«الشارقة» و«شباب الأهلي» يتصدران كأس الإمارات للكاراتيه



تصدر ناديا الشارقة الرياضي وشباب الأهلي الجولة الافتتاحية في بطولة كأس الإمارات للكاراتيه، في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه»، لفئات البراعم والزهرات والأشبال والفتيات والناشئين والناشئات، التي جرت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 524 لاعباً ولاعبة، من 20 نادياً ومركزاً.



شهدت البطولة مستويات فنية عالية ومنافسات قوية في أجواء جماهيرية كبيرة، وتنظم البطولات هذا الموسم، وفق نظام جديد يعتمد على تحديد الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام بناء على عدد الميداليات الذهبية المحققة في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه» للذكور والإناث كل على حدة، ففي منافسات الكاتا لفئة الذكور أحرز نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) المركز الأول، تلاه نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، وجاء نادي كلباء الرياضي ومركز العزام في المركز الثالث.



وفي فئة الإناث حقق نادي شباب الأهلي المركز الأول، وجاءت شرطة دبي في المركز الثاني، وحل مركز بوشيدو مارشال ثالثاً.



أما في منافسات الكوميتيه لفئة الذكور فحصل نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) على المركز الأول، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، وحل نادي كلباء الرياضي ثالثاً، فيما تصدر نادي شباب الأهلي فئة الإناث، تلاه مركز بوشيدو مارشال في المركز الثاني، وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.



وحضر مراسم التتويج عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، من بينهم د. عبد الله البادي، الأمين العام المساعد رئيس اللجنة الإعلامية، إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، مريم الشامسي، رئيسة لجنة المرأة، وفي حضور المدير الفني للاتحاد الخبير، هشام سري.