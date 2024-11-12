كاراتيه «الشارقة للمرأة» و«الألعاب الفردية» يتصدران كأس الإمارات للبراعم والأشبال



شارك 276 لاعباً ولاعبة من 16 نادياً في بطولة كأس الإمارات للكاتا فردي فئات البراعم والزهرات «أ، ب» والأشبال «أ، ب» التي اختتمت منافساتها السبت الماضي على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة.

تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة في مسابقة الكاتا في فئة الفتيات «ب» بإحرازه 3 ميداليات متنوعة «ذهبية، فضية، برونزية»، تلاه وصيفاً نادي شباب الأهلي بميدالية ذهبية، ثم ثالثاً شرطة دبي بـ4 ميداليات «فضية، و3 برونزيات»

وتصدر نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية في مسابقة الكاتا في فئة الأشبال «ب» بـ7 ميداليات «ذهبية، فضيتان، 4 برونزيات»، ثم شباب الأهلي بإحرازه ميدالية ذهبية واحدة.

شهدت البطولة مشاركة قياسية في عدد المشاركين وسط تألق اللاعبين واللاعبات وحضور محبي اللعبة وأولياء الأمور، كما شهدت البطولة منافسات قوية أظهرت مواهب كثيرة بين اللاعبين واللاعبات الذين ينتظرهم مستقبل باهر.

ويعتبر نظام البطولات الفردية مختلفاً هذا الموسم عن المواسم السابقة، حيث أصبحت لكل فئة في البطولة الفردية كأس يفوز بها صاحب أعلى مجموع من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وحاصل جمع مسابقة الكاتا مع مسابقة الكوميتيه، التي سيتم الإعلان عن نتائجها بعد انتهائها.

وتم إدراج فئة البراعم والزهرات والأشبال «أ» والفتيات «أ» من قبل الاتحاد بهدف تأسيس القواعد القوية للكاراتيه في الأندية ويقوم الاتحاد بتتويج جميع المشاركين في تلك الفئات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية تبعاً لمستواهم وأدائهم الفني في المنافسة، تمكن شباب الأهلي في هذه الفئات من اعتلاء الصدارة، تلاه الشارقة الرياضي «للألعاب الفردية»، ثم أكاديمية أجيال الرياضية ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه محمد حربوك وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه، ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه أمين عام اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.