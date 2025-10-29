محمد الشرقي يطلع على نتائج بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2025



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المنافسات الرياضية في استقطاب الرياضيين من مختلف دول العالم، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة في قطاع الرياضة في الأوساط العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه، بالديوان الأميري، اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والوفد المرافق.



وأشار سموه خلال اللقاء إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير المجال الرياضي في الدولة وتنظيم المنافسات الرياضية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.



واطلع سموه خلال اللقاء على نتائج بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه 2025، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة للبطولة ونتائجها الإيجابية التي تدعم تنافسية الدولة في مجال الرياضة.

وتوجه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموه للبطولات الرياضية ونتائجها.



حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وراشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والدكتور عبدالله سيف البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه.