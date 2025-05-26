تعاون بين اتحاد الكاراتيه ومركز راشد لأصحاب الهمم بدبي

في إطار جهوده لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم أصحاب الهمم رياضياً، قام اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي - نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بزيارة مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي يرافقه الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من الإعلاميين.

واطلع الوفد على أبرز برامج المركز وخدماته المتخصصة في تأهيل أصحاب الهمم، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بإمكانية تنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تعزز دمج أصحاب الهمم في رياضة الكاراتيه، لما لها من أثر في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم الحركية والاجتماعية تأكيداً على دورهم الفاعل والمهم في المجتمع..

وأكد اللواء الرزوقي خلال الزيارة حرص الاتحاد على دعم فئة أصحاب الهمم ودمجهم في الرياضات الدفاعية، مشيداً بالدور الريادي الذي يقدمه مركز راشد في هذا المجال، ومؤكداً أهمية توحيد الجهود لخدمة أصحاب الهمم وتعزيز مفهوم الدمج الشامل عبر الرياضة.

من جانبها، رحبت مريم عثمان، المدير العام للمركز، بوفد الاتحاد، معلنة عن تعاون مرتقب يتمثل في تنظيم اليوم الرياضي لأصحاب الهمم المقرر عقده في 14 يونيو 2025 بنادي شباب الأهلي دبي، بمشاركة الاتحاد وعدد من الشخصيات الرياضية.

حضر اللقاء كل من إيمان عوض مساعدة المدير العام والمشرفة على الأنشطة والبروتوكول، وشريف سليمان، مدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من الكوادر الإدارية والفنية من الجانبين. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام اتحاد الإمارات للكاراتيه بدوره الإنساني والمجتمعي، ودعمه المستمر للمبادرات التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والدفاعية.