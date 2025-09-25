اتحاد الكاراتيه يوزع الحقائب الإدارية ويُعيد هيكلة اللجان



قام مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه بتوزيع الحقائب الإدارية على المجلس الجديد، وإعادة هيكلة اللجان العاملة بالاتحاد، وذلك خلال اجتماعه الأول للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث تم تعيين راشد عبد المجيد آل علي نائباً أول للرئيس، رئيساً للجنة المنتخبات، والمهندس مروان سنكل نائباً ثانياً للرئيس، والمهندس حميد شامس أميناً عاماً، والدكتور عبد الله البادي أميناً عاماً مساعداً، رئيساً للجنة الإعلامية ولجنة الاستراتيجية والمستقبل، ولجنة التسويق والاستثمار، مع تعيين محمد حربوك الشحي مديراً مالياً، وإبراهيم النعيمي رئيساً للجنة المسابقات، ومريم الشامسي رئيساً للجنة المرأة، وأحمد سالم نائباً لرئيس لجنة المنتخبات، والخبير محمد عباس رئيساً للجنة الفنية ولجنة الاختبارات، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيساً للجنة الحكام، وأحمد ناصر الحرازي رئيساً للجنة التنظيم.



وأقر المجلس، خلال الاجتماع، المشاركة في تصفيات باريس المؤهلة إلى بطولة العالم للكاراتيه للكبار، في الفترة من 17- 19 أكتوبر المقبل بفرنسا، وبطولة التضامن الإسلامي يومي 11-12 نوفمبر المقبل بالسعودية، إضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للكاراتيه للكبار «حال التأهل»، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27- 30 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس كذلك استضافة بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين في إمارة الفجيرة، خلال شهر فبراير 2026.



وحث اللواء الرزوقي رؤساء اللجان على سرعة تشكيل فرق العمل، وبدء مهامهم، مشيداً بالدور المنتظر من الجميع في خدمة رياضة الكاراتيه، وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً.