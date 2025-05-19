نادي الشارقة يتُوج بدرع الدوري العام للكاراتيه كاتا وكوميتيه

تُوج نادي الشارقة الرياضي، بدرع بطولة الدوري العام للكاراتيه، (كاتا وكوميتيه) لفئة الرجال، للمرة الـ 13 على التوالي، وذلك في ختام البطولة التي استمرت لثلاث جولات واستضافتها صالة نادي الشارقة بالحزانة.

ونجح أبطال كاراتيه الملك من التتويج بالمركز الأول لفئة الناشئين، (كومييته) في الجولة الأخيرة من الدوري، في البطولة التي شارك فيها 87 لاعباً يمثلون 7 من أندية الدولة، ليؤكد الملك سيطرته التامة على الدوري.

وكان نجوم كاراتيه نادي الشارقة، تألقوا في البطولة منذ الجولة الأولى المخصصة لمنافسات الكاتا، بعد أن نجح الفريق في تحقيق جميع الكؤوس المطروحة، كأس الأشبال والشباب والرجال، ومضى أبطال البساط في فرض سيطرتهم في الجولة الثانية المخصصة لفئة الكوميتيه، حيث حصل على المركز الأول في فئة الأشبال والشباب ونال درع الدوري العام كاتا وكوميته أشبال ودرع الدوري العام كاتا وكوميتيه شباب.

وأختتم أبطال الملك البطولة في الجولة الأخيرة الخاصة بمنافسات الكوميتيه وحصلوا على المركز الأول رجال والمركز الأول ناشئين، ليحصل الفريق على درع الدوري العام كاتا وكوميتيه لفئة الرجال.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية: "يسعدنا أن يحقق الفريق هذه النتائج المتميزة خلال الموسم الحالي، وهي تتويج لخطط الإدارة في الإرتقاء بفريق الكاراتيه الذي يقدم مستويات متميزة في السنوات الماضية، ونقدم التهنئة للفريق والجهازين الفني والإداري".

وأشار الهاجري، إلى أن المحافظة على اللقب، كانت واحدة من التحديات المهمة، ولكن بعزيمة اللاعبين والروح القتالية العالية، استطعنا المحافظة على درع الدوري، وهو إنجاز جديد يضاف لانجازات اللعبة التي تعتبر من الألعاب المتميزة في النادي والتي يمثل لاعبوها ركائز أساسية في منتخبات الدولة.

وأوضح رئيس الألعاب الفردية أن النتائج المميزة التي يحققها فريق الكاراتيه، ترجع بالأساس للدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي، لكافة الألعاب الفردية والمتابعة والاهتمام المتعاظم من مجلس الإدارة الذي يتواجد في جميع منافساتها، مبيناً أن تحقيق البطولة للمرة الثالثة عشر على التوالي في تاريخ النادي هو إنجاز كبير ويبرهن على جود العمل والجهد المبذول من طاقم إدارة الألعاب الفردية في النادي في النهوض بكافة الألعاب.

وتابع: "تبقت بطولة واحدة في موسم الكاراتيه، وهي البطولة الأغلى (بطولة الكأس) وبالتأكيد نسعى للفوز بها والمحافظة على اللقب، والفرصة متاحة أمام الفريق لكتابة تاريخ جديد في اللعبة بالفوز بجميع البطولات المحلية المطروحة".

حضر البطولة وتوج الفائزين، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، ومحمد إبراهيم النعيمي عضو اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات وعدد من أعضاء الاتحاد.