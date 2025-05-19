تتويج شرطة دبي والشارقة وكلباء بألقاب الدوري العام للكاراتيه

حصدت 4 أندية لقب الدوري العام للكاراتيه في مسابقتي الكاتا والكوميتيه ضمن فئات السيدات والرجال والناشئين والناشئات، وذلك في ختام الموسم الرياضي الحالي، وضمت قائمة الأندية المتوجة كلاً من: شرطة دبي والشارقة للألعاب الفردية وكلباء والشارقة الرياضي للمرأة.

واختتمت مسابقة الكوميتيه منافساتها، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 86 لاعباً ولاعبه يمثلون 7 أندية وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، وبانتهاء منافسات الكوميتيه الجولة الثانية واحتساب نتائج الفرق في الكاتا والكوميتيه معاً أسفرت النتائج عن فوز شرطة دبي بدرع الدوري العام للسيدات وحصل نادي الشارقة للألعاب الفردية على درع الدوري العام للرجال، فيما توج نادي كلباء الرياضي بدرع الدوري العام للناشئين، وتوج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بدرع الدوري العام للناشئات.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

منافسات

وكانت شرطة دبي تصدرت منافسات بطولة الكوميتيه في فئة السيدات، تلاها نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني، وفي فئة الناشئات حل نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الأول، ونادي شباب الأهلي في المركز الثاني، وجاءت شرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة الرجال حصل نادي الشارقة الرياضي «الشارقة للألعاب الفردية» على المركز الأول، وجاء نادي الذيد في المركز الثاني، وحلت شرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين أحرز نادي الشارقة الرياضي «الشارقة للألعاب الفردية» المركز الأول، وجاء نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، وحل نادي كلباء الرياضي في المركز الثالث.