بطلة الكاراتيه شيخة اليافعي: والدتي سر نجاحي



أكدت شيخة اليافعي، لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، أن والدتها سر نجاحها في مسيرتها الرياضية، حيث سخرت كل وقتها وطاقتها من أجل الاهتمام بموهبتها، وقالت: «والدتي كانت سندي الأول حتى وصلت إلى هذه المرحلة، سافرت معي إلى كل مكان، هي أساس نجاحي ودونها لما كنت حققت أي شيء».



أحرزت اليافعي الميدالية الفضية في بطولة آسيا للناشئين والشباب في الكاراتيه، التي أقيمت الأسبوع الماضي في الصين، كما حققت العديد من الإنجازات في مسيرتها الرياضية المستمرة منذ 11 عاماً على الصعيد القاري، والعربي والخليجي.



وأوضحت اليافعي أنها تطمح إلى العالمية بعد كل هذه الإنجازات، مشيرة إلى أنها تدين بنجاحها أيضاً إلى اتحاد الإمارات للكاراتيه وناديها شباب الأهلي الذي وفر لها كل عوامل النجاح والتميز.