استقبال حافل بالورود لمنتخب الكاراتيه بعد تألقه في بطولة آسيا



شهد مطار دبي الدولي أجواء احتفالية واستقبال بالورود بمناسبة عودة بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه من الصين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما قدمه اللاعبون في المحفل القاري، حيث تمكنوا من رفع علم الدولة على منصات التتويج بعد حصد ميداليتين ثمينتين في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً.



حضر الاستقبال اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمهندس مروان سنكل نائب الرئيس ود.عبدالله البادي الأمين العام المساعد، وأحمد سالم عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات الوطنية، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حربوك الشحي المدير المالي رئيس البعثة، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الآسيوي وعدد من أولياء أمور اللاعبين، الذين حرصوا على التعبير عن فخرهم بالإنجاز الذي حققه أبطال الكاراتيه.



جاءت أبرز الإنجازات بفوز اللاعبة شيخة اليافعي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه آنسات وزن فوق 66 كجم، حيث أظهرت أداء قوياً وروحاً قتالية عالية حتى المباراة النهائية. كما نجح اللاعب راشد الصريدي في تحقيق الميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم لفئة الشباب، بعد سلسلة من النزالات الصعبة التي عكست إصراره ومهاراته.



وأكد اللواء «م» ناصر الرزوقي أن ما حققه المنتخب يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الكاراتيه بالدولة، مشيراً إلى أن الإنجازات الحالية ليست سوى بداية لطموحات أكبر في البطولات المقبلة. وأشاد بالروح العالية التي ظهر بها اللاعبون، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل دعمه للمنتخب لتوفير أفضل الظروف لإعدادهم وتمكينهم من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما توجه بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب على الجهود الكبيرة المبذولة في الإعداد والتحضير للبطولة، مشيداً بتعاون أولياء الأمور ودعمهم المستمر، الذي ساهم في تحفيز اللاعبين لتحقيق هذه النتائج.



من جانبهم، عبر اللاعبون عن سعادتهم بالاستقبال الحافل، مؤكدين أن الميداليات التي حققوها هي ثمرة عمل جماعي وتدريب مكثف، واعدين ببذل المزيد من الجهد في الاستحقاقات المقبلة، من أجل رفع راية الوطن عالياً في مختلف المحافل الرياضية.



يُذكر أن بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً التي أقيمت في الصين شهدت مشاركة واسعة من أبرز المنتخبات الآسيوية، حيث خاض لاعبو المنتخب نزالات قوية أمام منافسين من مدارس مختلفة، ما منحهم خبرة إضافية سيكون لها أثر إيجابي في مسيرتهم المقبلة.



مثل المنتخب الوطني في البطولة ثمانية لاعبين في مختلف الأوزان والفئات، هم: كريم رامي فوزي، راشد خالد الصريدي، فيصل محمد الخالدي، بخيت أحمد إبراهيم، شيخة محمد اليافعي، ملك عبدالله إبراهيم، مهرة يعقوب البلوشي، ندى أحمد عبدالله.