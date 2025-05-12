شرطة دبي والشارقة بطلا الدوري العام للكاراتيه

توّج فريقا شرطة دبي ونادي الشارقة للألعاب الفردية بلقب الدوري العام للكاراتيه للموسم الحالي 2024 – 2025، و حصل «الشارقة للألعاب الفردية» على لقب فئتي الأشبال الشباب، وشرطة دبي على لقب فئتي الفتيات والآنسات، وذلك بعد احتساب نتائج الفرق في الكاتا والكوميتيه معاً.

وكانت منافسات الكوميتيه قد اختتمت فعالياتها على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 81 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية وسط أجواء تنافسية حماسية وحضور جماهيري كبير من محبي اللعبة وأولياء الأمور، الذين أضفوا على الفعاليات طابعاً حماسياً مميزاً.

تهنئة

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، محمد حربوك الشحي المدير المالي، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، د.محمد إسحاق المازمي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار والتطوير والخبيرهشام سري المدير الفني للاتحاد.

وضمن النتائج، تصدرت شرطة دبي بطولة الفتيات وجاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني، وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثالث، وفي فئة الآنسات حصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة على المركز الأول وشرطة دبي في المركز الثاني، وحل نادي شباب الأهلي في المركز الثالث.

وفي فئة الأشبال أحرز نادي الشارقة الرياضي «الشارقة للألعاب الفردية» المركز الأول، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني وحل نادي الذيد في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، حصل نادي الشارقة الرياضي على المركز الأول واحتل نادي كلباء الرياضي المركز الثاني، وجاء شرطة دبي في المركز الثالث.