جابر الزعابي يُدير منافسات الكاراتيه في «الألعاب العالمية» بالصين

تلقى الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، دعوة من الاتحاد الدولي (WKF) لتحكيم منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب العالمية بالصين، خلال الفترة من 8 إلى 9 أغسطس 2025.

وعبر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن ارتياحه لاختيار كفاءة إماراتية للتحكيم في أكبر البطولات والدورات العالمية، مهنئاً الحكم الدولي جابر الزعابي بهذا الاختيار، متمنياً له النجاح والتوفيق.

واعتبر الاتحاد أن هذا الاختيار من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه يعد إنجازاً جديداً لرياضة الكاراتيه الإماراتية التي تسير بخطى ثابتة في تأهيل كوادرها الوطنية من لاعبين وحكام وإداريين على الساحة الدولية والقارية.

ويعتبر الدولي جابر الزعابي، أحد أبرز الكوادر الوطنية في مجال التحكيم على الصعيدين الدولي والآسيوي باعتباره أول حكم إماراتي يشغل عضوية لجنة الحكام الدولية والآسيوية، وأول حكم إماراتي يترأس إدارة مباريات نهائيات بطولات العالم والدوريات العالمية، وأول «مختبِر» إماراتي للحكام لنيل الشارتين الآسيوية والدولية.