شرطة دبي ونادي الشارقة يتصدران الدوري العام للكاراتيه

اختتمت بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقة الكاتا بتقاسم شرطة دبي ونادي الشارقة صدارة البطولة، حيث حقق كل منهما صدارة 3 فئات، وتصدرت شرطة دبي فئات الفتيات والآنسات والسيدات، بينما تصدر نادي الشارقة الألعاب الفردية فئات الأشبال والشباب والرجال، وتستكمل منافسات الدوري العام الأسبوعين المقبلين بإقامة جولات مسابقة الكوميتيه، التي ستحدد النتائج النهائية لأبطال الدوري العام للموسم الرياضي 2024 ـ 2025، حيث يتم جمع نقاط الفرق في مسابقتي الكاتا والكوميتيه معاً لتحديد الترتيب العام في مختلف الفئات: الأشبال، الفتيات، الناشئين، الناشئات، الشباب، الإناث، الرجال، والسيدات.

أقيمت البطولة على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 112 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية اتسمت البطولة بأجواء من الندية والإثارة وسط حضور جماهيري كبير من محبي لعبة الكاراتيه وأولياء الأمور، الذين أضفوا على الفعاليات طابعاً حماسياً مميزاً.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الدكتور عبد العزيز النومان مستشار التطوير الرياضي لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، الخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.