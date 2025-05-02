دبي تستضيف اليوم الحدث الأكبر في تاريخ «كاراتيه كومبات»

تستضيف دبي اليوم نزالات «كاراتيه كومبات 54»، التي تُعد الأقوى في تاريخ السلسلة العالمية من هذه البطولة العالمية، مسرح «ذا أجندة» في مدينة دبي للإعلام، وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.وتشهد البطولة نزالاً تاريخياً على بطولة العالم للوزن الثقيل.

ويتصدر النزال الرئيسي الأمسية بمواجهة مرتقبة بين البطل الحالي لوزن الخفيف الثقيل، سام ألفي – أحد أبرز المقاتلين المخضرمين في عالم الفنون القتالية المختلطة والمعروف بقوته في الضربات القاضية وخاض أكثر من 50 نزالاً احترافياً – وغريمه تايرون سبونغ، النجم المتوَّج في رياضات الكيك بوكسينغ والملاكمة وMMA، في صراعٍ حاسم على لقب العالم في الوزن الثقيل في الكاراتيه كومبات.

وفي نزال مشوق، يدخل محمد موكاييف – أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم القتال بسجل مثالي يبلغ 14 انتصاراً دون هزيمة – أولى تجاربه في «كاراتيه كومبات»، حيث يواجه بولات زمانبيكوف، صاحب الخبرة الكبيرة ونسبة إنهاء مرتفعة تصل إلى 88%.

ويمثل هذا النزال محطة انطلاقة جديدة لمقاييف في فئة وزن الديك ومن المتوقع أن يكون هذا النزال حماسياً وحاسماً.وتشهد الليلة أيضاً سلسلة من المواجهات القوية بين مقاتلين لم يتذوقوا طعم الهزيمة.

حيث يواصل جايدن إينود سعيه للصعود في تصنيف «كاراتيه كومبات» عندما يواجه كيامريان عباسوف، البطل السابق في منظمة ONE FC، وتجمع مواجهة نارية بين آدم نوي وعلي زارينفار، حيث يسعى كل منهما للحفاظ على سجله المثالي داخل الحلبة.

ويواجه أسامة أصلي، الذي حقق جميع انتصاراته في الجولة الأولى، نايموف فيردافشون، بطل روسيا في الكيك بوكسينغ مرتين.