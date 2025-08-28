12 ميدالية لـ«كاراتيه الإمارات» في بطولة غرب آسيا

حصد منتخب الإمارات 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في صالة الجامعة الألمانية الأردنية يومي 24 و25 أغسطس الجاري، بحضور الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي ورئيس غرب آسيا للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات المشاركة وكبار الشخصيات.

وشهدت البطولة مشاركة 10 منتخبات هي: فلسطين، لبنان، سورية، العراق، السعودية، قطر، الإمارات، اليمن، البحرين، إضافة إلى الأردن البلد المستضيف، في مختلف الفئات العمرية للذكور والإناث. وحصد منتخب الإمارات 3 ميداليات ذهبية، ومثلها فضيات، و6 ميداليات برونزية.

وأكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن هذا الإنجاز يعكس جهود الأندية وتعاونها مع مجلس إدارة الاتحاد، مشيداً بأداء اللاعبين الذين أظهروا مستوى مميزاً وسط منافسة قوية.