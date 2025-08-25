12 ميدالية لـ«كاراتيه الإمارات» بالبطولة العربية في الأردن

حقق منتخبنا الوطني للكاراتيه أفضل نتائجه في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بحصده 12 ميدالية متنوعة؛ 3 فضيات و9 برونزيات، وذلك في ختام البطولة العربية للكاراتيه التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت حضور الدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي رئيس غرب آسيا للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة، وكبار الشخصيات، ومشاركة 360 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات العمرية من الجنسين أشبال، ناشئين، شباب، تحت 21 سنة، والكبار.

ويأتي هذا النجاح تتويجاً لجهود اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، والدعم المباشر من وزارة الرياضة، والمتابعة الحثيثة من راشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، إضافة إلى إشراف الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، ومحمد حربوك الشحي، عضو مجلس الإدارة.

كما يرسخ الإنجاز مكانة المنتخب الإماراتي للكاراتيه بين أبرز المنتخبات العربية والآسيوية، ويؤكد نجاح خطط الاتحاد في بناء فريق منافس قادر على رفع راية الرياضة الإماراتية عالياً في المحافل الدولية.

وجاءت نتائج منتخبنا كالتالي: حققت شيخة اليافعي «فضيتين» في فئة السيدات وفئة الآنسات كاتا، ونالت مهرة يعقوب فضية وزن تحت 53 كجم آنسات كوميتيه، وأحرز كريم رامي برونزيتين فئة الرجال وفئة تحت 21 سنة كاتا، كما حقق فريق الرجال جماعي برونزية كاتا.

وتوجت شيخة جوهر ببرونزية وزن تحت 48 كجم آنسات كوميتيه، وملك الحاج برونزية وزن تحت 84 كجم آنسات كوميتيه، وراشد الصريدي برونزية وزن تحت 61 كجم شباب كوميتيه، وبخيت محمد برونزية وزن تحت 52 كجم ناشئين كوميتيه، وفيصل الخالدي: برونزية وزن تحت 70 كجم ناشئين كوميتيه، وندى خميس برونزية وزن تحت 61 كجم ناشئات كوميتيه.