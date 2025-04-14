«شباب الأهلي» و«الشارقة» بطلا كأس الاتحاد للكاراتيه

تصدر ناديا شباب الأهلي، والشارقة الرياضي للألعاب الفردية، الترتيب العام لفئتي الناشئات والناشئين، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه «كوميتيه فردي»، التي أُقيمت أول من أمس في صالة نادي الشارقة - فرع الحزانة، بمشاركة 79 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً ومركزاً من أنحاء الدولة.

حضر حفل الختام وقام بتتويج الفائزين كل من إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وهشام سري، المدير الفني للاتحاد.

حقق فريق شباب الأهلي صدارة فئة الناشئات بحصيلة 12 ميدالية بواقع «4 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات»، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بـ4 ميداليات «ذهبيتين، وفضيتين»، ثم نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث بـ4 ميداليات «ذهبية، وفضية، وبرونزيتين».

في فئة الناشئين، جاء نادي الشارقة الرياضي أولاً بـ15 ميدالية بواقع «5 ذهبيات، و6 فضيات، و4 برونزيات»، متقدماً على نادي كلباء الرياضي الذي حل ثانياً بـ10 ميداليات «3 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات».