«الكاراتيه» يستعرض إنجازات الدوري العالمي ويعتمد خطط الموسم

أكد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه أن النجاح التنظيمي لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه يعزز جهود تطوير اللعبة في الإمارات، وأن الاستمرار في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى يسهم في رفع مستواها وتعزيز حضورها في الساحة العالمية.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أول من أمس برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة نتائج البطولة التي استضافتها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي في الفترة من 20 إلى 23 فبراير الماضي.

ووجه اللواء «م» الرزوقي الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، على دعمه ورعايته للبطولة، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان عاملاً رئيساً في نجاح الحدث، كما أشاد بالجهود التنظيمية التي بذلتها اللجنة المنظمة والجهات المعنية كافة، ومؤكداً أن هذا النجاح يعزز مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية.

وناقش الاجتماع أبرز الإنجازات والمبادرات المستقبلية الناتجة عن تنظيم الدوري العالمي، بما في ذلك المستويات الفنية المتميزة للمشاركين، وعقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه بالتزامن مع البطولة، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الكازاخستاني للكاراتيه لتعزيز تبادل الخبرات، كما تمت مناقشة نجاح دورة الحكام الدوليين الجدد التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكاراتيه.

واستعرض المجلس التعديلات التي أجرتها لجنة المسابقات واللجنة الفنية بالتنسيق مع المدير الفني للاتحاد على جدول البطولات المتبقية للموسم الجاري، حيث تقرر انطلاق أولى فعالياتها في 12 أبريل المقبل.