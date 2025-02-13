«سكاي دايف» مفاجأة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عن مفاجأة قبل انطلاق منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة خلال الفترة من 20 حتى 23 من فبراير الجاري، حيث سيتم عمل استعراض من سكاي دايف أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة.

وينطلق الحدث العالمي في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة قياسية من حيث عدد الدول واللاعبين واللاعبات المشاركين في الجولة الأولى من جولات هذه المرحلة السنية لبطولات الاتحاد الدولي، وتعتبر جولة «الفجيرة 2025» هي الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الترويج السياحي للفجيرة أحد الأهداف الرئيسية لاستضافة البطولة للسنة الثالثة على التوالي، خصوصًا مع تزايد أعداد المشاركين في كل نسخة.

وأوضحت اللجنة أن المؤتمر الصحافي لهذا العام سيقام للمرة الأولى في شاطئ المظلات بالفجيرة، ليكون أول مؤتمر صحافي عالمي للبطولة يُعقد في الهواء الطلق، في تجربة جديدة تسلط الضوء على جمال الإمارة ومعالمها الطبيعية.

وأضافت اللجنة أن هذا النهج يعكس رؤية متطورة تسعى إلى تحقيق مكاسب تمتد خارج نطاق الرياضة، حيث تحمل هذه النسخة شعار «عام المجتمع»، دعمًا لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بجعل عام 2025 عامًا للمجتمع.

ويجهز اتحاد الكاراتيه العديد من المفاجآت يعلن عنها خلال المؤتمر.

وما تعيشه هذه البطولة من زخم إعلامي كبير حتى الآن يؤكد أنها ستكون نسخة استثنائية بكل المقاييس،في ظل الرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.