عبدالله البادي: الدوري العالمي للكاراتيه برؤية وطنية يجسد روح التلاحم في "عام المجتمع"

أكد الدكتور عبدالله سيف البادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، الأمين العام المساعد، والمنسق العام لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة 2025، على أهمية ربط البطولة بالمجتمع، تماشيًا مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة بجعل 2025 "عام المجتمع".

وأشار إلى أن النسخة الثالثة من البطولة، المقررة في الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، ستحمل اسم "عام المجتمع"، وستشهد مشاركة أكثر من 40 جهة مجتمعية، مما يضفي على الحدث طابعًا وطنيًا يعزز التلاحم بين أفراد المجتمع والرياضة.

الفجيرة.. وجهة عالمية للكاراتيه

وقال عبدالله البادي: "توجهات القيادة الرشيدة تفرض علينا التفاعل السريع مع مثل هذه الأفكار، وربطها بالفعاليات العالمية. أصبح لدينا فرق عمل احترافية قادرة على إنجاح أي حدث رياضي، وبالتالي في النسخة الجديدة التي تستضيفها الفجيرة، هناك الكثير من المفاجآت التي سيراها الجميع في مجمع زايد الرياضي، والذي يحظى باهتمام عالمي كبير."

وأضاف: "الاهتمام الدولي بنسخة الفجيرة 2025 له مبرراته، خاصةً وأنها الجولة الافتتاحية من الدوري العالمي للكاراتيه، الذي يجوب بعد ذلك أوروبا وأمريكا، مما يجعل جولة الفجيرة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ستحظى البطولة بتغطية 35 جهة إعلامية محلية وإقليمية ودولية، مما يعزز مكانة الفجيرة كعاصمة عالمية للرياضات القتالية."

نجاحات متتالية وتقدير عالمي

وأوضح البادي أن استضافة الفجيرة للنسخة الثالثة على التوالي من الدوري العالمي للكاراتيه، تعد شهادة عالمية على نجاح التنظيم، مشيدًا برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، والدعم الكبير الذي توفره الإمارة لإنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار إلى الروح الإيجابية التي تربط فريق العمل برئاسة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، حيث يتابع كل التفاصيل بدقة، ويشرف على توزيع المهام لضمان تحقيق أعلى معايير التنظيم.

تحطيم الأرقام القياسية في نسخة 2025

وأكد البادي أن الدوري العالمي للكاراتيه يتضمن 6 جولات قارية، وستكون الفجيرة المحطة الأولى لهذا الحدث، قبل انتقاله إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف: "كل المؤشرات تؤكد أن نسخة الفجيرة 2025 ستشهد تحطيم الأرقام القياسية التي سُجلت في الموسم الماضي، سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو عدد المشاركين، مما يعكس المكانة المتميزة للبطولة عالميًا."

مؤتمر صحفي غير تقليدي على شاطئ المظلات

وكشف البادي عن مؤتمر صحفي استثنائي سيتم عقده على شاطئ المظلات يوم 14 فبراير الجاري، لعرض تفاصيل البطولة بأسلوب مبتكر، قبل انطلاق الحدث بفترة وجيزة، مما يساهم في تسليط الضوء على الاستعدادات والتحضيرات النهائية للبطولة.