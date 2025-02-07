محمد عباس: «الفجيرة 2025» ترسم خريطة الطريق لشباب العالم في الكاراتيه

يشهد اتحاد الكاراتيه اجتماعات مكثفة خلال هذه الفترة للوقوف على التفاصيل كافة، وترتيب الأمور قبل انطلاق الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة (الفجيرة 2025)، المقرر لها الفترة من 20 حتى 23 فبراير الجاري في مجمع زايد الرياضي، وبمشاركة قياسية من عدد اللاعبين واللاعبات وكذلك الدول.

ويرى الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، المدير الفني لبطولة الفجيرة 2025، أنها ستكون نسخة استثنائية.

وقال: «هي من أقوى بطولات الشباب، وتساهم كثيراً في رسم خريطة الطريق لمستقبل هذه الفئة السنية، وتزرع في نفوس اللاعبين الصغار مزيداً من الثقة وتكوين الشخصية، وهي مؤشر كبير لما سيكون عليه اللاعب، وهي من ضمن خطة الاتحاد الدولي».

وأضاف: «أرى أنها أكثر أهمية من «البريميرليج»، كونها المنطلق الأساسي لبناء الأجيال، واستضافة الدولة لهذه النسخة لتكون الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكون مؤشراً كبيراً على ثقة الاتحاد الدولي في قدراتنا التنظيمية، على اعتبار أنه يتم تنظيم 5 جولات كل عام».

وقال محمد عباس: «عندما يتم التنظيم في أوروبا مثلاً تكون حركة التنقل بين البلدان الأوروبية سهلة وسريعة، ومع ذلك لو تمت مقارنة عدد المشاركين بنسخة الفجيرة وأوروبا سيكون عدد المشاركين عندنا أكثر، وهذا دليل على رغبة اللاعبين في التواجد في ملاعبنا، نظراً للاستقبال وتنظيمنا المثالي في مثل الأحداث الكبيرة».

واختتم المدير الفني للبطولة: «الوعي يتزايد فترة بعد الأخرى في المجتمع الإماراتي بأهمية اللعبة، وانتشارها ومثل هذه البطولات الكبرى يشارك فيها عدد كبير ممن يتواجدون على أرض الدولة، وبالطبع يلعبون باسم بلدانهم، وهذا الوعي المتزايد بين عشاق اللعبة، ومن يريدون الدخول في أجوائها من الأهداف الرئيسة التي ننشدها في عملنا بالاتحاد، ونعتبرها بعيداً عن أجواء المنافسة الدولية بين شباب المستقبل بمثابة فرصة رائعة لنشر ثقافتنا وتراثنا الإماراتي، وعاداتنا العربية الأصيلة».