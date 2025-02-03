ختام ناجح لبطولة كأس الاتحاد للكاراتيه بالشارقة

اختتمت، أول من أمس، بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه للكاتا فردي للفئات العمرية والرجال والسيدات للموسم الحالي في صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة من 15 نادياً.

توج الفائزين اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومختار سيف، رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه أمين عام اتحاد غرب آسيا، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات عضو لجنة التحكيم بالاتحادين الدولي والآسيوي، وأحمد ناصر الحرازي، رئيس لجنة التنظيم. تصدر شباب الأهلي فئة الناشئات بـ 4 ميداليات، كما تصدر أيضاً فئة الآنسات بـ 3 ميداليات ، وفي فئة السيدات تصدر فريق شرطة دبي بـ 3 ميداليات «ذهبية، فضية، برونزية»، وفي فئة الناشئين تصدر نادي كلباء بـ 4 ميداليات، كما تصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية فئة الشباب بذهبيتين، وفي فئة الرجال تصدر نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية بـ 4 ميداليات.