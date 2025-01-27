تتويج أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه للأشبال و«تحت 21 سنة»

اختتمت أول من أمس، في صالة نادي الشارقة فرع الحزانة منافسات الكاتا فردي ببطولة كأس الاتحاد للكاراتيه للأشبال وتحت 21 سنة، بمشاركة 218 لاعباً من 18 نادياً.

وشهد حفل الختام تتويج الفائزين، بحضور راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي عضو المجلس رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

وتصدرت شرطة دبي فئة الفتيات «ب» بـ 4 ميداليات «ذهبية و3 برونزيات»، وجاء نادي شباب الأهلي دبي ثانياً بميداليتين «ذهبية وبرونزية»، وحل نادي الشارقة للمرأة ثالثاً بميداليتين فضيتين. كما تصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية فئة الأشبال «ب» بـ 5 ميداليات «ذهبية وفضيتين وبرونزيتين»، ثم نادي شباب الأهلي بميدالية ذهبية، وحل نادي كلباء الرياضي ثالثاً بميداليتين برونزيتين.

وفي فئة تحت 21 سنة «إناث» تصدر مركز طارق طوروسيان الرياضي بذهبية، تلاه نادي شباب الأهلي بميدالية فضية، ثم شرطة دبي ونادي الشارقة للمرأة بميدالية برونزية لكل منهما.

وفي فئة تحت 21 سنة «ذكور»، تصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية بذهبية، وحل وصيفاً نادي كلباء الرياضي بميدالية فضية، وجاء ثالثاً نادي الذيد بميدالية برونزية.