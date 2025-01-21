ولي عهد الفجيرة يشيد بجهود اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على تحضيرات استضافة بطولة الدوري العالمي 2025 التي ستقام في إمارة الفجيرة فبراير القادم. وأكد سموه السمعة الرائدة التي تحظى بها إمارة الفجيرة في الأوساط الرياضية العالمية، عبر البنية التحتيّة والموارد التنظيمية في استضافة أهم المنافسات الرياضية، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة القطاع الرياضي في الإمارة، ومواكبته توجّهات الدولة في هذا المجال وتنافسيته العالمية.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للبطولة، متمنياً لها التوفيق في إنجاحها وتحقيق أهدافها في تطوير ودعم قطاع الرياضة على المستوى الوطني والدولي.

من جانبه، تقدّم اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه للبطولة، وحرصه على متابعة تحضيراتها، مما يسهم في تحقيق أفضل المستويات والمُخرجات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.