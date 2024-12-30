7 ميداليات لـ «الكاراتيه» في البطولة العربية بالأردن

نجح منتخب الإمارات للكاراتيه في إحراز 7 ميداليات ملونة «3 فضيات و4 برونزيات» خلال مشاركته المميزة في البطولة العربية للكاراتيه، التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، وشملت البطولة الفئات العمرية تحت 14 سنة، والناشئين، والشباب، وتحت 21 عاماً، بالإضافة إلى منافسات الرجال والسيدات، شارك في البطولة 330 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 دول عربية.

وجاءت البطولة قوية في ظل مشاركة اللاعبين واللاعبات المصنفين الأوائل على العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه،

وشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـعدد 9 لاعبين ولاعبات، حيث تألّق أبطال الإمارات وأحرزوا الميداليات التالية:

شيخة اليافعي فضية فردي الكاتا لفئة الآنسات، وراشد الصريدي فضية فردي الكوميتيه لفئة الشباب وزن تحت 61 كجم، وسيف القايدي فضية فردي الكوميتيه لفئة تحت 21 سنة وزن تحت 84 كجم، وإبراهيم بخيت برونزية فردي الكوميتيه لفئة تحت 21 سنة وزن تحت 60 كجم، وخالد الكندي برونزية فردي الكوميتيه لفئة الناشئين وزن تحت 63 كجم، وفيصل الخالدي برونزية فردي الكوميتيه لفئة الناشئين وزن فوق 70 كجم، وندى خميس برونزية فردي الكوميتيه لفئة البنات تحت 14 سنة وزن فوق 52 كجم.

من جانبه، أعرب المهندس حميد شامس الزرعوني، رئيس بعثة المنتخب الوطني والأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن حصد 7 ميداليات في ظل المنافسة القوية يُعد إنجازاً مميزاً يُضاف إلى سجل كاراتيه الإمارات.

من جانبه، أثنى راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، على الأداء المشرّف للاعبين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُعد إضافة كبيرة لسجل إنجازات المنتخبات الوطنية للكاراتيه.