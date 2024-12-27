منتخب الكاراتيه يشارك في البطولة العربية بالأردن

يشارك منتخب الإمارات في البطولة العربية للكاراتيه للناشئين والشباب والعموم، التي تنطلق، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 325 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول العربية.

ويترأس بعثة المنتخب المهندس، حميد شامس الزرعوني، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي وعضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، وأحمد سالم باصليب، مدير المنتخبات الوطنية.

وتضم البعثة 9 لاعبين ولاعبات مشاركين في مختلف الفئات والأوزان هم: ندى خميس تحت 14 سنة في وزن فوق 52 كجم، وفيصل الخالدي لفئة الناشئين وزن فوق 70 كجم، وخالد الكندي لفئة الناشئين وزن تحت 63 كجم، وهدى حاتم لفئة الناشئات وزن تحت 47 كجم.

وعلي صالح لفئة الشباب وزن تحت 68 كجم، وراشد الصريدي لفئة الشباب وزن تحت 61 كجم، وشيخة اليافعي في منافسات الكاتا لفئتي الشابات والسيدات، وسيف القايدي تحت 21 سنة وزن تحت 84 كجم، وإبراهيم بخيت لفئة تحت 21 سنة والرجال وزن تحت 60 كجم.

وأعرب اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن ثقته بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء متميز، وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية، لكنها فرصة لإبراز قدرات لاعبي المنتخب.