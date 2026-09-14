الإمارات تعزز حضورها التحكيمي في آسيوية الكاراتيه بـ14 حكماً

عزّزت دولة الإمارات حضورها التحكيمي في منافسات البطولة الآسيوية الرابعة والعشرين للكاراتيه لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة من 8 - 10 سبتمبر الجاري، من خلال مشاركة 14 حكماً يمثلون الإمارات في مختلف مهام التحكيم والاختبارات، في حضور يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية العاملة تحت مظلة اتحاد الإمارات للكاراتيه على الساحة القارية والدولية في حضور راشد عبدالمجيد ال علي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه الذي أشاد بأداء حكام الإمارات بالبطولة.

وشهدت البطولة مشاركة 12 حكماً في اختبارات التحكيم لمسابقات الكاتا والكوميتيه، بهدف الحصول على الاعتمادات والتصنيفات التحكيمية القارية، وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية المقبلة.

ويبرز ضمن المشاركة الإماراتية الحكم الدولي جابر جاسم الزعابي، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس لجنة حكام الإمارات، حيث يشارك ضمن لجنة اختبارات الحكام، ويتولى كذلك مهام مدير البساط، إلى جانب مشاركته في تحكيم عدد من المواجهات النهائية المهمة في البطولة.

كما تولت الحكم الدولي أمينة الدشتي مهمة مساعدة مدير البساط، إلى جانب مشاركتها في تحكيم عدد من النهائيات المهمة، بما يعكس الثقة التي تحظى بها الكوادر التحكيمية المشاركة من خلال اتحاد الإمارات للكاراتيه.

ويؤكد هذا الحضور تنوع الأدوار التي تضطلع بها الكوادر المشاركة، من اختبارات الحكام وإدارة البساط إلى تحكيم النهائيات، بما يعكس التطور الذي تشهده منظومة التحكيم في الدولة، والحضور المتنامي للإمارات في مختلف الفعاليات والبطولات القارية والدولية للكاراتيه.

ويولي اتحاد الإمارات للكاراتيه اهتماماً كبيراً بتطوير وتأهيل الكوادر التحكيمية، من خلال إتاحة الفرص أمامها للمشاركة في البطولات الكبرى والاختبارات القارية، بما يسهم في صقل خبراتها ورفع كفاءتها وتعزيز حضور الدولة في منظومة التحكيم الدولية.

من جانبها، تتقدم الكوادر التحكيمية المشاركة بالبطولة بجزيل الشكر والتقدير إلى اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه على دعمه المستمر واهتمامه بتطوير منظومة التحكيم، وحرصه على دعم وتأهيل الكوادر التي تمثل دولة الإمارات في المحافل الآسيوية والدولية.

ويأتي هذا الدعم امتداداً لنهج اتحاد الإمارات للكاراتيه في الاستثمار في الكفاءات وتوفير فرص التطور والمشاركة في أكبر الاستحقاقات القارية والدولية، بما يسهم في تعزيز حضور الإمارات وترسيخ مكانتها في رياضة الكاراتيه.