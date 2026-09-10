«كاراتيه الإمارات» يرفع حصيلته إلى 9 ميداليات في ختام «آسيوية الأردن»

اختتمت منتخبات الكاراتيه مشاركتها، مساء أمس، في منافسات النسخة الـ24 من بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً، في العاصمة الأردنية «عمّان»، بحصد 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و7 برونزيات.

وجاءت حصيلة الميداليات لكل من كريم رامي، بذهبية فردي كاتا تحت 21 عاماً، وحبيبة ياسر، بذهبية فردي كوميتيه الآنسات تحت 48 كجم، وبرونزية فردي كاتا الآنسات، وخليفة الحجاج، ببرونزية فردي كوميتيه الشباب تحت 68 كجم. كما أحرز بخيت أحمد، برونزية فردي كوميتيه الشباب تحت 55 كجم، وفازت رزان مهيوب، ببرونزيتي فردي كاتا الناشئات، وفردي كوميتيه الناشئات تحت 47 كجم، وسلطان محمد، ببرونزية فردي كوميتيه الناشئين تحت 52 كجم، ومحمد الكندي، ببرونزية فردي كوميتيه الناشئين تحت 61 كجم.

وقال اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، إن الإنجاز المحقق لدولة الإمارات جاء بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وتوجه بالتهنئة للفائزين على النتائج المميزة، كما أثنى على الجهود الكبيرة من الكوادر الإدارية والفنية والطبية.

وأكد أن محصلة المشاركة في بطولة آسيوية، بالحصول على 9 ميداليات، نتيجة أكثر من مميزة، وتتماشى مع نهج الاتحاد وخططه وبرامجه في الاهتمام بمنتخبات المراحل العمرية، حتى تكون الرافد الحقيقي لدعم المنتخب الأول، مشيدا بجهود الأندية في احتضان الخامات المميزة من اللاعبين واللاعبات.