«دولي الكاراتيه» يجدد الثقة بالحكم الإماراتي جابر الزعابي

أكد الاتحاد الدولي للكاراتيه عبر خطاب رسمي بعثه إلى اتحاد الإمارات للكاراتيه استمرار عضوية الحكم الدولي جابر الزعابي بلجنة الحكام الدولية للكاراتيه مجدداً الثقة به. جاء هذا القرار ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام الدولية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الزعابي من قبل الاتحاد الدولي ورئيسه أنطونيو سبينوس والمكتب التنفيذي.

وتضمن الخطاب تهنئة خاصة للحكم الدولي جابر الزعابي، الذي يعتبر أحد أبرز الحكام في الساحة الدولية، ويمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات.

يُذكر أن الزعابي يشغل منصب رئيس لجنة حكام الإمارات وعضواً في لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، وقد قاد العديد من البطولات الدولية والآسيوية، إضافة إلى مشاركته في لجان اختبارات الشارة الدولية والآسيوية، وقيادته لأقوى النهائيات في بطولات العالم.

وتلقى الزعابي التهنئة من اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه وجميع منتسبي اللعبة في الدولة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

وأعرب جابر الزعابي عن شكره وتقديره للواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على دعمه المستمر لمسيرته، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير من مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه.