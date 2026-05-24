15 ميدالية ملونة لـ«كاراتيه الذيد» في كأس الاتحاد

شهدت منافسات بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه لـ«كاتا الفرق» التي اختتمت مساء أمس، تألقاً لافتاً وإنجازاً جديداً للاعبي نادي الذيد الرياضي الذين نجحوا في فرض سيطرتهم على منصات التتويج وانتزاع 15 ميدالية ملونة وسط منافسة قوية ومستويات فنية مرتفعة شهدتها البطولة.



حيث أسفرت النتائج المتميزة لأبطال النادي عن تحقيق فئتي الشباب والرجال للمركز الثاني بجدارة واستحقاق بعد أداء فني رفيع لفرق الكاتا توجوا على إثره بمجموع عشر ميداليات فضية.

في حين أظهر جيل المستقبل في فئة الناشئين مستويات واعدة وقدموا مباريات قوية نجحوا من خلالها في انتزاع المركز الثالث وإثراء رصيد النادي بخمس ميداليات برونزية.



و أعرب سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، عن فخره واعتزازه بالمستوى المشرف الذي ظهر به لاعبو النادي في البطولة، مؤكداً أن هذا التألق والإنجاز الجديد لأسرة الكاراتيه في نادي الذيد هو ثمرة عمل دؤوب وتخطيط مستمر من الأجهزة الفنية والإدارية، ونتاج عزيمة وإصرار اللاعبين الأبطال الذين يثبتون في كل محفل استحقاقهم لتمثيل النادي بالشكل الأمثل.



وأضاف أن مجلس الإدارة يضع دعم الألعاب الفردية ورعاية المواهب الواعدة على رأس أولوياته تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة وحصد الألقاب، موجهاً التهنئة والتبريكات للاعبين وللجهازين الفني والإداري على هذا التميز، معرباً عن تطلعه لمواصلة هذه النجاحات في الاستحقاقات المقبلة ليبقى اسم نادي الذيد دائماً في منصات التتويج.