«الأولمبية» و«الكاراتيه» يحتفلان باليوم الأولمبي

نظّم اتحاد الإمارات للكاراتيه بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية احتفالاً خاصاً بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي، الذي يصادف 23 يونيو من كل عام، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي.

وتخللت الفعالية، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدرسة شيفلد الخاصة، عروض فنية مميزة في رياضة الكاراتيه، بمشاركة لاعبي ولاعبات أكاديمية منتور ونادي الفجيرة للفنون القتالية من مختلف الأعمار، إلى جانب أنشطة رياضية وتعريفية تهدف إلى نشر الثقافة الأولمبية وتعزيز قيم التميز، والصداقة، والاحترام.

حضر الاحتفال محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وراشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد.

وقال راشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه: «نحن فخورون بالمشاركة في اليوم الأولمبي العالمي الذي يُجسّد القيم السامية للحركة الأولمبية. الرياضة لغة عالمية توحّد الشعوب، والكاراتيه تحديداً تُعزّز الانضباط والاحترام والثقة بالنفس».