الزعابي يعزز حضور التحكيم الإماراتي في الدوري العالمي للكاراتيه للشباب



واصلت الكوادر الإماراتية حضورها اللافت في كبرى المحافل الرياضية الدولية، من خلال مشاركة الحكم الدولي جابر جاسم الزعابي في بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه «Youth League»، التي أقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 900 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف دول العالم، إلى جانب أكثر من 100 حكم دولي.



وشهدت البطولة مشاركة متميزة للزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه وعضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، حيث تولّى مهام رئاسة الملعب خلال المنافسات، إضافة إلى عضويته في لجنة الاحتجاج بالبطولة، في خطوة تعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الكفاءات الإماراتية في مجال التحكيم الرياضي على الساحة الدولية. كما شارك في إدارة منافسات البطولة الحكم الدولي رادكو، أحد الحكام المعتمدين لدى اتحاد الإمارات للكاراتيه ضمن الطاقم التحكيمي الدولي المعتمد للحدث.



وتأتي هذه المشاركات الخارجية ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للكاراتيه الرامية إلى تعزيز الحضور الإماراتي في مختلف البطولات والمحافل العالمية، والتي يقودها اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بهدف ترسيخ مكانة الرياضة الإماراتية وتأكيد كفاءة كوادرها الفنية والتحكيمية على المستوى الدولي.



وأكدت المشاركة الإماراتية في البطولة نجاح منظومة التحكيم الوطنية في الوصول إلى مستويات متقدمة من الاحترافية والخبرة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الكاراتيه في دولة الإمارات، ويعزز من حضورها المؤثر في البطولات القارية والعالمية.