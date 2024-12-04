الفجيرة تستضيف "كأس العرب" للتايكواندو

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو، تنظيم النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب فئة النجمة الواحدة، وبطولة الفجيرة الدولية الـ 12، فئة النجمتين في مجمع زايد الرياضي خلال فبراير 2025، بدعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري للاتحاد.

وتقام البطولتان بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة لاعبين أولمبيين بارزين في فئتي الرجال والسيدات، كما يقام على هامش بطولة العرب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

من جانب آخر ينطلق "مهرجان الطفل" المفتوح للتايكواندو لفئتي 7 و8 سنوات، وبطولة الإمارات المفتوحة للبومسا يوم 15 ديسمبر الحالي في الشارقة، وتشهد إقامة منافسات البارا تايكوندو لفئة أصحاب الهمم ، للفئات المختلفة.وأكد محمد إسحاق السكرتير الفني للاتحاد أن منافسات الباراتايكوندو آخذة في التطور والاهتمام من فئات أصحاب الهمم، خاصة أن الإنجاز الأخير بحصد فضية وبرونزية بطولة العالم الأولى للبومسا في البحرين يجسد هذا التوجه.