ختام ناجح لـ«غرب آسيا التنشيطية للكاراتيه»

اختتمت أول من أمس بنجاح بطولة غرب آسيا المفتوحة للكاراتيه للفئات العمرية تحت 12 و14 سنة، التي نظمها اتحاد غرب آسيا للكاراتيه في صالة نادي الشارقة بالحزانة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه ومجلس الشارقة الرياضي، وشهدت مشاركة 224 لاعباً ولاعبة من 19 منتخباً ونادياً.

وتميزت البطولة بكونها الأولى التي ينظمها الاتحاد كحدث تنشيطي.

حضر الختام وتوج الفائزين المهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للكاراتيه مدير البطولة ومختار سيف الأمين العام لاتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد اليمني.