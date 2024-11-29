نادي الشارقة يؤكد جاهزيته لاستضافة بطولة غرب آسيا للكاراتيه

ترأس المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنظيمية العليا لبطولة غرب آسيا للكاراتيه، الاجتماع التنسيقي للجنة استعداداً لانطلاق البطولة في نسختها الخامسة، والتي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي، في الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل و ذلك بحضور سعادة الدكتور إبراهيم القناص، رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، و سعادة راشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، ومختار سيف، أمين عام اتحاد غرب آسيا للكاراتيه رئيس الإتحاد اليمني، وإبراهيم الدرع، رئيس اللجنه الفنية للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، ورامي فوزي طه، المنسق العام لبطولة غرب آسيا.

وناقش الاجتماع، الذي اقيم بقاعة الاجتماعات بإدارة الألعاب الفردية في الحزانة، الترتيبات النهائية وجاهزية فرق العمل واستعدادها من كافة النواحي، قبل صافرة البداية للبطولة التي تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، حيث يشارك فيها ما يزيد عن الـ 500 لاعب ولاعبة يمثلون 10 دول.

وتقدم الهاجري، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعاية سموه الكريمة للبطولة، متمنياً أن تخرج البطولة بالصورة المشرفة للجميع.

وأعرب رئيس اللجنة التنظيمية العليا، عن حرص نادي الشارقة الرياضي على استضافة مثل هذه البطولات، لإظهار قدرة الإمارة على تنظيم واستضافة كافة الأحداث والبطولات الرياضية بأعلى مستوى من الكفاءة، لافتاً إلى أنهم فخورين بعودة البطولة للمرة الثانية لإمارة الشارقة، بعد أن استضافها النادي في 2022.

من جانبه، أثنى الدكتور إبراهيم القناص، على إمارة الشارقة وقدراتها الكبيرة من بنية تحتية ومباني وصالات وبيئة جاذبة تساعد على نجاح أي بطولة، مبيناً أن كل هذا التطور يعود لقائدها صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتاً إلى أنه وبفضل الدعم والاهتمام اللامحدود من سموه أصبحت إمارة الشارقة عاصمة غرب آسيا للكاراتيه، مقدماً شكره وتقديره لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة للبطولة.

وقدم القناص، شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، على دعمه وجهوده التي يبذلها من أجل إنجاح هذه النسخة، مقدماً شكره لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، برئاسة خالد عيسى المدفع، وكافة الجهات التي أبدت تعاوناً كبيراً من أجل إنجاح البطولة.