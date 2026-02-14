طواف الإمارات واتحاد الإمارات للكاراتيه ينظمان كرنفالاً مجتمعياً مميزاً



نظّم طواف الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه كرنفالاً مجتمعياً مميزاً في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، وذلك تزامناً مع اليوم الثالث من منافسات بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، وسط أجواء احتفالية وتفاعل جماهيري واسع.



وشهد الكرنفال حضوراً كبيراً من العائلات ومحبي الرياضة، حيث تضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، في إطار تعزيز الروح الرياضية وتشجيع المشاركة المجتمعية.



كما تم توزيع هدايا تذكارية على الجماهير والمشاهدين، في مبادرة هدفت إلى إدخال البهجة وتعزيز تجربة الحضور، ما أسهم في خلق أجواء احتفالية مميزة عكست قيم التعاون والشراكة بين المؤسسات الرياضية في الدولة.



ويأتي تنظيم هذا الكرنفال ضمن جهود الجانبين لدعم الرياضة المجتمعية وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الجمهور وإشراكه في الفعاليات المصاحبة للأحداث الرياضية.