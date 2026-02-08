ناصر الرزوقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه



استقبل اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة الدوري العالمي للشباب، المقررة في إمارة الفجيرة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.



وعقد اجتماع تنسيقي، بحضور راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، إلى جانب الخبير محمد عباس، المدير الفني للبطولة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي والمدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، وبحث المشاركون الترتيبات التنظيمية والإجراءات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث، إضافة إلى تدابير سلامة اللاعبين المشاركين.



وأكد الرزوقي، في ختام اللقاء، اعتزاز دولة الإمارات باستضافة البطولات العالمية للكاراتيه، مشيراً إلى الثقة التي يوليها الاتحاد الدولي لقدرة الدولة على تنظيم المنافسات الكبرى بكفاءة عالية. من جهته أعرب سبينوس عن تقديره للتعاون مع الاتحاد الإماراتي، مؤكداً تطلعه إلى بطولة ناجحة تسهم في تطوير رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي.