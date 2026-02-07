منافسات قوية في الأدوار التمهيدية لدولية دبي للكاراتيه



افتتحت اليوم السبت منافسات بطولة دبي الدولية المفتوحة لأكاديميات الكاراتيه، المقامة برعاية مجلس دبي الرياضي وبتنظيم الشريك التشغيلي أكاديمية مينتور الرياضية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، بمشاركة 528 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، يخوضون المنافسات على مدى يومين في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر في الكاتا والكوميتيه، وأقيمت الأدوار التمهيدية التي تشمل جميع الفئات السنية من الناشئين والشباب والرجال والسيدات، فيما شهدت منافسات اليوم الأول التمهيدية تنافساً قوياً ومثيراً بين المشاركين على مستوى جميع الفئات بغية التأهل للنهائيات، وسط حضور جماهيري كبير لأولياء الأمور ومحبي رياضة الكاراتيه من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة.



واستبق البطل العالمي المصري يوسف بدوي، بطل العالم والمصنف الأول على مستوى العالم لوزن تحت 84 كلجم، وصاحب الإنجاز التاريخي (الجراند وينر - مجموعة بطولات الدوري العالمي للكاراتيه)، المنافسات بتقديم السيمنار الدولي الذي رافق البطولة وأقيم في صالة شيفيلد الرياضية في دبي بحضور الكابتن معتز عبد السلام، المدير التنفيذي لأكاديمية مينتور الرياضية الجهة المنظمة للبطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.



وتضمن المحتوى تدريبات عملية شملت أحدث التكتيكات المطبقة فوق البساط في الكوميتيه على مستوى الدفاع والهجوم وكيفية التحركات فوق بساط النزال واستخدام الجسم بكامله خلال توجيه الضربة لزيادة عزم القوة الموجهة للمناطق المصرح بها قانوناً فوق سطح جسم المنافس، علاوة على الوضعيات وحركة القدمين، وكيفية الاحتفاظ بالتوازن والهجمات الفردية والمزدوجة وكيفية تطوير مجموعات هجومية متعددة، ومطاردة الخصم وقت القتال، علاوة على الحركات الصحيحة لليدين والقدمين وغير ذلك من المهارات.



وتتواصل فعاليات اليوم الثاني للبطولة اعتباراً من العاشرة صباحاً على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الخامسة مساء بحضور المسؤولين من مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه.

وفي ختام السيمنار قدم معتز عبد السلام الشكر للبطل العالمي يوسف بدوي على تحمله عناء السفر والحضور لتقديم خبراته للاعبي ولاعبات أكاديميات الكاراتيه في الإمارات ودول العالم المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن مشاركة 17 دولة دليل على جدوى المحفل الذي يزداد رسوخاً بفضل رعاية ودعم مجلس دبي الرياضي، معرباً عن شكره وامتنانه لهذا الدعم، مشيداً بتعاون إدارة المواهب بالمجلس، كما شكر اتحاد الإمارات للكاراتيه وعلى رأسه اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على ما يقدمه من دعم لأنشطة وبرامج أكاديمية مينتور الرياضية في ضوء مذكرة التعاون المبرمة مع الاتحاد.



من جهته أعرب البطل الدولي يوسف بدوي عن سعادته وفخره بالحضور إلى دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص والمشاركة في تقديم عصارة خبرته للاعبين المشاركين في بطولة دبي الدولية لأكاديميات الكاراتيه، التي استقاها من مشاركاته الدولية العديدة على مسيرتها والتي توجها بالتتويج بلقب العالم 3 مرات في وزنه.