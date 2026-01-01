أحمد الجروان: 1647 ميدالية لـ«الشارقة للدفاع عن النفس» في 2025.. إنجاز رائع



وصف أحمد سعيد الجروان، رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، النتائج التي تحققت في منافسات موسم 2025، بالإنجاز المبهر، خاصة بعدما نجح لاعبو النادي في إحراز 1647 ميدالية منها 556 ذهبية و529 فضية و562 برونزية، وهو رقم يوضح المستوى المتميز للاعبين والمتابعة الجيدة من المدربين ومجلس الإدارة، مشيداً بدعم مجلس الشارقة الرياضي، الذي أسهم في نقلة نوعية، محققة الإنجازات المتميزة، في ظل الأداء والنتائج والانضباط والالتزام من الجوانب كافة، مثمناً التعاون المشترك مع الشركاء والرعاة، والجهود التي بذلتها إدارات النادي والمدربين والدعم المجتمعي والمعنوي لأولياء أمور اللاعبين.



وأوضح الجروان أن التعاون المثمر مع الاتحادات الرياضية مهد للعمل الاحترافي، ما أسهم في تطوير المستويات الفنية للاعبين، وقاد لرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين أكفاء نجحوا في حصاد ميداليات دولية ومراكز متقدمة في جميع الرياضات التي تمارس في النادي، بواقع أكثر من 100 لاعب مثلوا المنتخبات الوطنية في مختلف المسابقات.



كما ثمن الجروان الجهود الثقافية والمجتمعية التي مهدت لتحقيق مكاسب مهمة منها الفوز بالمركز الأول في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، وتطوير الجانب التوعوي للرياضيين من خلال برنامج «ثقافتنا الرياضية»، إلى جانب تأهيل 11 رياضياً ضمن برنامج «واعد» لمجلس الشارقة الرياضي، وتضم 10 لاعبين ضمن برنامج رعاية الموهوبين، كذلك قدم النادي ورشاً توعوية وثقافية في الرياضة المجتمعية استفاد منها 5895 شخصاً في مختلف الأعمار من الرياضيين وأولياء الأمور ومتابعي النادي.



يذكر أن لاعبي الجوجيتسو تصدروا عدد الميداليات المحرزة بـ997 ميدالية ملونة، وحقق لاعبو التايكواندو 18 مركزاً متقدماً من المركزين الأول إلى الثالث، وحقق فريق الجودو نقلة نوعية باستقطاب اللاعبين وتطويرهم في الأعمار كافة، خاصة فئة البراعم، كما نجح لاعبو المصارعة في إحراز مراكز متقدمة بمنافسات عدة.