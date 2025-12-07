الوحدة يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للجوجيتسو



توج عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، نادي الوحدة الفائز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة فوق 18 عاماً، بعد ختام منافسات اليوم، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا – أبوظبي. وهنأ العواني الأبطال المتوجين، مؤكداً أن الفوز بلقب البطولة الأغلى يجسد الالتزام والانضباط والعمل المتواصل، الذي قدمه اللاعبون على مدار الموسم، مشيداً بالدور الرائد، الذي يقوم به اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير اللعبة وصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في أكبر المحافل.



حضر المنافسات كل من محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعلي سعيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.



وقال محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو قيمة استثنائية للاعبين والأندية، ومحطة نموذجية لاستعراض قدراتهم، واختباراً للمستوى الفني، الذي وصلت إليه اللعبة محلياً. نحن سعداء بالمستوى الذي ظهرت عليه المنافسات هذا العام، والذي يعكس التطور الكبير في أداء اللاعبين، والانضباط العالي الذي قدموه على البساط».



وأضاف: «نتقدم ببالغ الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة عموماً، وللجوجيتسو على وجه الخصوص، فهذا الدعم يشكل الأساس الذي يمكن رياضتنا من النمو والازدهار، ويمنح لاعبينا الثقة ليقدموا أفضل ما لديهم في البطولات المختلفة، كما نثمن الجهود الكبيرة، التي تبذلها الأندية في إعداد لاعبيها وتطوير إمكاناتهم، فهي شريك رئيسي في النجاحات، التي تحققها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويات المحلية والدولية».



من جانبه قال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية: «تحقيق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو إنجاز كبير، يترجم عملاً متواصلاً على امتداد شهور من التحضير والتخطيط. اللاعبون قدموا مستويات مميزة، واستطاعوا الحفاظ على تركيزهم في أصعب لحظات البطولة».

وأضاف: «الحفاظ على اللقب يحمل قيمة كبيرة للنادي ولجهازه الفني واللاعبين، ويؤكد أن الاستثمار في المواهب والالتزام في التدريبات يؤتي ثماره في المواعيد الكبرى. سنبني على هذا الإنجاز لمواصلة تطوير فرقنا، وتعزيز حضورنا في البطولات المقبلة».



بدوره قال عمر السويدي، لاعب نادي الوحدة: «الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو هو لحظة ستبقى في الذاكرة. البطولة كانت قوية، والمنافسة صعبة في كل جولة، لكننا حضرنا جيداً، ودخلنا كل نزال بثقة وتركيز. هذا الإنجاز يمنحنا دافعاً أكبر للعمل والتطور، ويزيد من مسؤوليتنا لتمثيل النادي بأفضل صورة. أشكر الجهاز الفني وزملائي على الروح العالية، والعمل الجماعي الذي صنع هذا النجاح».