الجولة الختامية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق السبت



تنطلق السبت منافسات الجولة الختامية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة أندية وأكاديميات الدولة، وسط ترقب جماهيري كبير لنزالات قوية وحماس كبير من أجل حسم اللقب.



وتحتضن البطولة نزالات قوية لفئة فوق 18 عاماً، على مدى يومين، إذ تقام التصفيات التأهيلية يوم السبت، فيما يشهد اليوم التالي مواجهات نصف النهائي والنهائي وتتويج الفائزين.

ويمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قيمة استثنائية في المشهد الرياضي المحلي، كونه معياراً أساسيا لقياس مؤشر تميز الأندية، فضلاً عن دوره في تعزيز خطط تطوير المواهب وصناعة الأبطال، ودفع الأندية إلى الاستثمار المستدام في مختلف الفئات العمرية بحثاً عن لقب يحظى بتقدير كبير.



وعلى صعيد السباق نحو اللقب، تخوض أندية الوحدة وبني ياس والعين الجولة الختامية بفرص متقاربة، حيث يسعى كل ناد إلى التأهل إلى نصف النهائي والوصول إلى النهائي من أجل التتويج.

ويتطلع نادي الوحدة إلى الحفاظ على اللقب، في وقت يعمل بني ياس والعين على تقديم نزالات حاسمة تقلب موازين المنافسة. ويمنح هذا التقارب في الحظوظ النزالات طابعاً حماسياً حافلاً بالندية والقوة، ويعد الجماهير بيوم استثنائي من الحماس والتشويق.



وقال سهيل تركمان لاعب نادي العين، إن الجولة النهائية محطة حاسمة للنادي، خصوصاً في ظل تقارب المستوى بين الأندية، مشيراً إلى أنهم خلال الفترة الماضية عززوا جاهزيتهم البدنية والذهنية، ودرسوا أساليب اللعب المختلفة لضمان الدخول في كل نزال بأفضل صورة ممكنة.