«أبوظبي العالمية للجوجيتسو».. 12 يوماً من الإبداع



تواصلت ردود الأفعال المشيدة بالنسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت في مبادلة أرينا برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري، وجائزة أبوظبي العالمية السنوية التي أقيمت في 17 نوفمبر الجاري.



وأكد خواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي، أن البطولة حققت نجاحاً استثنائياً على صعيد المشاركة القياسية التي تجاوزت 9 آلاف لاعب ولاعبة فضلاً عن التنظيم الاحترافي بأعلى معايير الجودة على مدار 12 يوماً من الإبداع والتحكيم المميز، والحضور الجماهيري الكبير.



من ناحيته، أكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن شهادات رؤساء الوفود المشاركة في البطولة من 137 دولة، تعكس الريادة في استضافة الأحداث الكبرى، وأشار بشكل خاص إلى ما ذكرته الوفود عن حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي أُتيحت لهم، فضلاً عن السماح للجماهير بحضور النزالات، وتوفير أعلى معايير الجودة في التنظيم والاستضافة.