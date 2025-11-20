انطلاقة قوية لمنافسات المحترفين في عالمية أبوظبي للجوجيتسو



انطلقت، اليوم الخميس، المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان، ضمن النسخة 17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وجمعت المنافسات نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم للتنافس ضمن تصفيات الدول، حيث يتأهل لاعبان من كل دولة عن كل فئة وزنية إلى الأدوار الرئيسية، التي تقام غداً بنظام خروج المغلوب، وتقام النهائيات يوم غد الجمعة للحزامين البنفسجي والبني، ويوم السبت لفئة الحزام الأسود.



وقال محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تشكل منافسات فئة المحترفين المحطة، التي ينتظرها الجميع لما تحمله من مستويات فنية متميزة، تعكس خبرة اللاعبين وإمكاناتهم العالية. شهدنا اليوم نزالات قوية في دور التصفيات التأهيلية، اتسمت بالتكتيك المتقدم والسرعة والدقة في تطبيق الأساليب الفنية، ما يثبت أن التقدم في هذه المنافسات يستوجب تركيزاً عالياً، ولا سيما من حاملي الحزام الأسود الذين اعتدنا منهم عروضاً استثنائية، تضفي مزيداً من الحماس إلى البطولة».



وأضاف: «نظام تصفيات الدول يعكس القيمة الكبيرة للبطولة، ويضمن حضوراً دولياً واسعاً في الأدوار الحاسمة، إذ يمنح الفرصة لتواجد أفضل اللاعبين من مختلف الدول في التصفيات النهائية. ويساهم هذا النموذج في الارتقاء بمستوى المنافسة، وتحفيز اللاعبين على تطوير قدراتهم للوصول إلى الأدوار المتقدمة».

وتابع: «سعداء بالأداء الذي قدمه اللاعبون الإماراتيون اليوم من مستوى متميز، مكنهم من التأهل إلى التصفيات النهائية. وجود هذا العدد من المتأهلين يعكس تطور برامج الإعداد، ويؤكد أن المواهب الإماراتية حاضرة للمنافسة بقوة على أعلى المستويات».



بدوره قال فيصل الواحدي، لاعب نادي بني ياس للجوجيتسو بعد تأهله إلى منافسات يوم الغد للحزام البنفسجي وزن 69 كجم: «سعيد بتأهلي إلى التصفيات للنهائي، وأعتبر مشاركتي في البطولة محطة مهمة في مسيرتي. النزالات اليوم كانت قوية، وتتطلب تركيزاً عالياً في كل لحظة، لكن التحضيرات المكثفة خلال الفترة الماضية أعطتني الثقة على البساط. أدخل التصفيات النهائية بعزيمة أكبر للمنافسة على الذهب، وسأواصل دراسة أساليب الخصوم، والاستفادة من خبرتي السابقة لتحقيق أفضل أداء ممكن».



وقال الروسي إدوارد ديمورا من رابطة فريق Zr في البرازيل والمشارك في منافسات الحزام الأسود– فئة المحترفين – وزن 94 كجم: «المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لها أهمية خاصة، الأجواء هنا مختلفة، والحضور الجماهيري الكبير يمنح اللاعبين الحافز الذي يحتاجون إليه، خصوصاً أن البطولة تضم نخبة الأبطال من مختلف المدارس حول العالم. استعددت لهذه البطولة طوال الأشهر الماضية، وجئت وأنا في أعلى مستويات الجاهزية البدنية والفنية. هدفي هو تقديم أداء قوي، يعكس قدراتي الحقيقية والعمل الذي بذلته طوال مسيرتي، وسأواصل محاولة الفوز حتى نهاية كل النزال، فهذه البطولة هي المكان الذي تسجل فيه أسماء الأبطال بحروف من ذهب».



وتتواصل، غداً الجمعة،النزالات مع نهائيات الحزامين البنفسجي والبني وتصفيات الحزام الأسود، على أن تختتم بعد غد بنهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين اعتباراً من السادسة مساء، فيما تقام جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، مساء يوم الأحد.