ختام مبهر للنسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أسدل الستار، مساء أمس، على منافسات النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري. ويوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات بريمير موتورز، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة والجهات الداعمة والشريكة.

وشهد اليوم الختامي للبطولة 12 نزالاً نهائياً لفئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/ الأسود للسيدات في مختلف الأوزان بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة من نخبة أندية وأكاديميات العالم يمثلون 9 دول؛ هي الإمارات، والبرازيل، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والمجر، والبرتغال، وكندا، وأستراليا، وروسيا.

وتوزّعت النزالات على 7 فئات لأوزان الرجال من حملة الحزام الأسود و5 فئات للسيدات من حملة الحزام «البني/ الأسود».

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 11 ميدالية ملوّنة في منافسات فئة المحترفين بواقع ذهبيتين، و5 فضيات، و4 برونزيات.

كما نجح أبطال الإمارات في تحقيق 4 ميداليات فضية في منافسات الحزام الأسود لفئة المحترفين، حيث تمكّن زايد الكثيري من تحقيق فضية وزن 56 كجم، وخالد الشحي فضية وزن 62 كجم، ومحمد السويدي فضية وزن 69 كجم، وأسماء الحوسني فضية وزن 55 كجم، فيما نجح عمر الفضلي في تحقيق برونزية وزن 69 كجم.

وتّوجه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية عموماً، والجوجيتسو على وجه الخصوص، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل للبطولة، وتشريف سموه لحفل الافتتاح الرسمي الذي كان بمثابة مصدر إلهام وحافز كبير لأبطال الوطن.

وقال الهاشمي: تُسطّر أبوظبي اليوم فصلاً جديداً من فصول التميز والنجاح في مسيرتها الاستثنائية كعاصمة عالمية للعبة، حيث أثبتت قدرتها الفائقة على احتضان أبطال العالم من مختلف الثقافات تحت مظلة واحدة من التميز والمنافسة الشريفة.

فرحتنا اليوم لا تقتصر على نجاح البطولة فحسب، بل تمتد للاحتفاء بإنجازات أبطالنا الذين أظهروا روح التحدي وأثبتوا للعالم أن الإمارات قادرة على صناعة أبطال عالميين، ولا أدلّ على ذلك من تواجد 5 أبطال من أبنائنا وبناتنا على منصة تتويج منافسات الحزام الأسود للمحترفين في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ انطلاق البطولة عام 2009.

أوجّه شكري للأندية، والأسر التي كانت سنداً لأبنائها، وللرعاة شركاء النجاح الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز، ولفريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو والمتطوعين الذين عملوا بلا كلل لتقديم حدث يُحتذى به عالمياً.

ومع ختام منافسات المحترفين ضمن النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمكّنت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تبوؤ الصدارة، وحلت أكاديمية M.O.D الإماراتية أيضاً في مركز الوصيف، وأكاديمية تشيك مات إنترناشيونال الأمريكية في المركز الثالث.

على صعيد نتائج نهائيات فئة الحزام الأسود ذهبت ذهبية وزن 56 كجم إلى ثاليسون سواريز من «أكاديمية بايرون باي»، بعد تفوقه على زايد الكثيري من «أكاديمية شرطة أبوظبي للجوجيتسو» وخطف جيفرسون فاجونديز من «بي إس إل بي بي سيسيرو كوستا» ذهبية وزن 62 كجم متفوقاً على خالد محمد الشحي من «نادي العين للجوجيتسو».

كما تصاعد الحماس بعد تفوّق تياجو ماسيدو من «أكاديمية رودريجو بينهيرو للجوجيتسو» على محمد السويدي من «نادي الوحدة للجوجيتسو» وحصده ذهبية وزن 69 كجم.

وسجل لوكاس بروتاسيو من «أكاديمية شيك ميت الدولية» انتصاراً قوياً على بيدرو رامالهو من «أكاديمية فوكس جوجيتسو» وحصد ذهبية وزن 77 كجم. وشهد النزال على ذهبية وزن 85 كجم فوز أندرسون فيريرا من «كارلسون جرايسي – ريو دي جانيرو» على ويليام دياز من «نادي فيجاو» فيما توّج فيليبي أندرو سيلفا من «أكاديمية أدما» بذهبية وزن 94 كجم متفوقاً على روبيرتو ديب فرياس من «نادي وان بربوز للجوجيتسو» وفيليبي بيزيرا من «كوماندو جروب» بذهبية وزن 120 كجم بعد تغلبه على أنطون سيليزنيف من «نادي يونيفرسال جوجيتسو».

وفي نزالات السيدات، حققت جرازيللي برانداو من «كوماندو جروب» فوزاً قوياً على سونيا أريز من «أكاديمية برلين للجوجيتسو» لتحصد ذهبية وزن 49 كجم، وحققت ماريا لويزا ديلاهايي من «كوماندو جروب» ذهبية وزن 55 كجم بالتغلب على أسماء الحوسني من «نادي بني ياس للجوجيتسو»، وتخطت سارة جالفاو من «أكاديمية أتوس» منافستها تمارا توروس من «أكاديمية أتوس» لتحصد ذهبية 62 وزن كجم.

وحسمت ليليان مارشاند من «أكاديمية آتوس» ذهبية وزن 70 كجم بعد تخطي ساباثا سانتوس من «كوماندو جروب». وتغلبت يارا ناسيمنتو من «أكاديمية فريتريس للجوجيتسو» على ليتيسيا دوس سانتوس من «كوماندو جروب» وفازت بذهبية وزن 95 كجم.

على جانب آخر، تتجه الأنظار اليوم إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والمنصة الأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات، والشركاء الاستراتيجيين.